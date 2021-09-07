Уражені до 50% легень. Пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ

За інформацією росЗМІ, зараз Дмитро Кисельов знаходиться в лікарні

У Дмитра Кисельова підтвердили двосторонню пневмонію

Російський телеведучий та пропагандист Дмитро Кисельов був госпіталізований з коронавірусом у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначається, що Кисельов працював навіть коли у нього почався сухий кашель і підскочила температура до 38 градусів. Згодом ПЛР-тест показав позитивний результат на коронавірус, у пропагандиста підтвердили двосторонню пневмонію

За інформацією росЗМІ, зараз Кисельов знаходиться в лікарні, у нього уражені 25 – 50% легень.

До слова, Кримська платформа спровокувала масову істерику в Росії та її пособників. Найяскравіші цитати.

Нагадаємо, Пеле переніс операцію з видалення пухлини.