  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Уражені до 50% легень. Пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За інформацією росЗМІ, зараз Дмитро Кисельов знаходиться в лікарні - Уражені до 50% легень. Пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ
    За інформацією росЗМІ, зараз Дмитро Кисельов знаходиться в лікарні
    Фото: ria.ru

    У Дмитра Кисельова підтвердили двосторонню пневмонію

    Російський телеведучий та пропагандист Дмитро Кисельов був госпіталізований з коронавірусом у стані середньої тяжкості. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    Відзначається, що Кисельов працював навіть коли у нього почався сухий кашель і підскочила температура до 38 градусів. Згодом ПЛР-тест показав позитивний результат на коронавірус, у пропагандиста підтвердили двосторонню пневмонію

    За інформацією росЗМІ, зараз Кисельов знаходиться в лікарні, у нього уражені 25 – 50% легень.

    До слова, Кримська платформа спровокувала масову істерику в Росії та її пособників. Найяскравіші цитати.

    Нагадаємо, Пеле переніс операцію з видалення пухлини.

    Теги: Росія здоров'я пропаганда журналіст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уражені до 50% легень. Пропагандиста Кисельова госпіталізували з коронавірусом – ЗМІ