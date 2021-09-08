«Україну треба зруйнувати та розділити на частини». Як регіонал Марков закликав до війни

Україною на момент початку Революції Гідності керували люди, які щиро ненавиділи та мріяли знищити країну

Мовою оригіналу

Экс-депутат от Партии регионов Игорь Марков, который с 2014 скрывается в России, заявил, что Украину необходимо разрушить и разделить на части.

Несколько лет назад Марков вместе с другим беглым депутатом-регионалом Владимиром Олейником и бывшим премьер-министром Николаем Азаровым создали в Москве организацию «Комитет спасения Украины». И вот теперь стало понятно, каким образом они собираются нас «спасать».

Вот такие видео и нужно показывать всем, кто до сих пор сомневается в том, нужен ли был Майдан или считает, что он был напрасен. У власти в Украине на момент начала революции находились люди, которые искренне ненавидели и мечтали уничтожить нашу страну.

И это не конспирология – регионалы сами открыто и публично озвучивают свои цели. Следовательно, у украинцев просто не было другого выхода, кроме как защищать Украину от этих деструктивных уродцев.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.