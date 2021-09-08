«Україну треба зруйнувати та розділити на частини». Як регіонал Марков закликав до війни
Україною на момент початку Революції Гідності керували люди, які щиро ненавиділи та мріяли знищити країну
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Экс-депутат от Партии регионов Игорь Марков, который с 2014 скрывается в России, заявил, что Украину необходимо разрушить и разделить на части.
Несколько лет назад Марков вместе с другим беглым депутатом-регионалом Владимиром Олейником и бывшим премьер-министром Николаем Азаровым создали в Москве организацию «Комитет спасения Украины». И вот теперь стало понятно, каким образом они собираются нас «спасать».
Вот такие видео и нужно показывать всем, кто до сих пор сомневается в том, нужен ли был Майдан или считает, что он был напрасен. У власти в Украине на момент начала революции находились люди, которые искренне ненавидели и мечтали уничтожить нашу страну.
И это не конспирология – регионалы сами открыто и публично озвучивают свои цели. Следовательно, у украинцев просто не было другого выхода, кроме как защищать Украину от этих деструктивных уродцев.
Джерело: блог Дениса Казанського