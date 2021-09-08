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    Думки вголос

    «Україну треба зруйнувати та розділити на частини». Як регіонал Марков закликав до війни

    Фото: LIGA.net - «Україну треба зруйнувати та розділити на частини». Як регіонал Марков закликав до війни
    Фото: LIGA.net

    Україною на момент початку Революції Гідності керували люди, які щиро ненавиділи та мріяли знищити країну

    Мовою оригіналу

    Экс-депутат от Партии регионов Игорь Марков, который с 2014 скрывается в России, заявил, что Украину необходимо разрушить и разделить на части.

    Несколько лет назад Марков вместе с другим беглым депутатом-регионалом Владимиром Олейником и бывшим премьер-министром Николаем Азаровым создали в Москве организацию «Комитет спасения Украины». И вот теперь стало понятно, каким образом они собираются нас «спасать».

    Вот такие видео и нужно показывать всем, кто до сих пор сомневается в том, нужен ли был Майдан или считает, что он был напрасен. У власти в Украине на момент начала революции находились люди, которые искренне ненавидели и мечтали уничтожить нашу страну.

    И это не конспирология – регионалы сами открыто и публично озвучивают свои цели. Следовательно, у украинцев просто не было другого выхода, кроме как защищать Украину от этих деструктивных уродцев.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна сепаратизм
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    «Україну треба зруйнувати та розділити на частини». Як регіонал Марков закликав до війни