Харківські угоди. Януковича викликали до Печерського суду, щоб арештувати

Засідання заплановано у Печерському райсуді Києва на 30 вересня

Офіс генерального прокурора 7 вересня розмістив повістку про виклик до Печерського райсуду Києва колишнього президента Віктора Януковича, який нині переховується у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію документа.

Ексглаву держави як підозрюваного просять прибути до суду 30 вересня о 15.00 для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Відповідне клопотання ініціювало управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань (ДБР), яке 9 квітня 2021 року зареєструвало нове кримінальне провадження щодо Віктора Януковича. У ньому Януковичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») за фактом укладення 21 квітня 2010 року у Харкові між Україною та Росією Угоди з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Клопотання ДБР розглядатиме слідча суддя Тетяна Ільєва.

Як повідомляв «Главком», паралельне розслідування у справі щодо «Харківських угод» веде Служба безпеки України. Зокрема, у серпні спецслужба оприлюднила низку повісток про виклик на допити колишніх і теперішніх високопосадовців у кримінальному провадженні за статтею «Державна зрада».

Слідчі дії мали проводитися з: народними депутатами від ОПЗЖ Юрієм Бойком і Віталієм Бортом, позафракційним обранцем IX cкликання Дмитром Шпеновим, першим заступником міністра інфраструктури України (2010-2014 роки) Костянтином Єфименком, народним депутатом кількох скликань і головою Державної митної служби України (2010-2012 роки) Ігорем Калєтніком, народним депутатом VI скликання Юлією Ковальовою, першим заступником Голови Верховної Ради VI скликання та тричі міністром юстиції Олександром Лавриновичем, Головою Верховної Ради (2008-2012 роки) Володимиром Литвином, головою Державної прикордонної служби України (2003-2014 роки), рідним братом колишнього спікера ВР Миколою Литвином, головою СБУ (2010-2013 роки) Валерієм Хорошковським, народним депутатом чотирьох скликань Василем Цушком, міністром фінансів (2010-2012 роки) Федором Ярошенком.

Зазначимо, що 11 березня Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з’ясувати, як народні депутати шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради – порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові підписана «Угода між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України», яка подовжила термін перебування ЧФ РФ у Севастополі до 2042 року, в обмін на здешевлення для України російського газу шляхом застосування знижки у вигляді анулювання митних зборів. У пресі ці домовленості отримали назву «Харківської угоди».

27 квітня 2010 року нардепи від опозиції спробували зірвати ратифікацію Харківських угод, однак зустрілися з небаченим досі тиском з боку влади.

Вже на початку засідання в залі розпочалася бійка між депутатами. Представники Партії регіонів нападали на опозиціонерів, не гребуючи відкритим насильством. У результаті бійок струс мозку отримав депутат Олесь Доній. У залі ВР з'явився дим через димову шашку. Однак голова Верховної ради Володимир Литвин під димовою завісою поставив на голосування питання про ратифікацію угоди.

"За" проголосувало 236 депутатів. Серед них були 160 депутатів від Партії регіонів, 27 депутатів від Компартії (весь склад фракції); 20 депутатів від блоку Литвина (весь склад); 13 позафракційних; 9 депутатів від блоку Тимошенко та 7 від фракції Ющенка «Наша Україна – Народна самооборона»

Через два тижні після анексії Криму, державна дума РФ денонсувала три україно-російські угоди 1997 року, що стосувалися параметрів поділу Чорноморського флоту, статусу його перебування в Україні, взаєморозрахунків з цього питання, і «Харківську угоду» 2010 року. 1 квітня 2014 року відповідний закон був схвалений Радою Федерації РФ і наступного дня підписаний президентом РФ Володимиром Путіним.