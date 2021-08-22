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    «Сволочі!»: у кремлівської пропагандистки в прямому етері сталася істерика (відео)

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    &laquo;Зеленський, повинен знайти винних і покарати їх&raquo; &ndash; Скабєєва - «Сволочі!»: у кремлівської пропагандистки в прямому етері сталася істерика (відео)

    «Зеленський, повинен знайти винних і покарати їх» – Скабєєва

    Фото з відкритих джерел

    Скабєєва вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський покарав винних і публічно вибачився

    Російська пропагандистка Скабєєва вже вдруге за останній час влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили «пекельні кричалки» українських військових – «Путін х*йло» вже кілька разів прозвучало на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

    Відео опублікував паблік Типова Україна в Telegram.

    Ведуча ображала Збройні сили України в етері передачі на російському ТБ.

    «Українське Міноборони офіційно визнало, що це не фейк. Більш того, сьогодні була нова репетиція – і ці сволоти знову вийшли, в надії на транзит газу, з цими пекельними кричалками. Вони в захваті, вони пишаються, а найбільш пробиті стверджують, що це має стати офіційним армійським привітанням», – сказала в етері Скабєєва.

    За її словами, Президент України Володимир Зеленський, повинен знайти винних і покарати їх. А крім того, публічно вибачитися.

    Нагадаємо, відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва не змогла не звернути увагу на випадок під час репетиції параду в Києві, коли військові заспівали відому пісеньку про Путіна.

    До слова, під час другої репетиції українські військові знову виконали кричалку про Путіна.

    Теги: Міноборони Путін військові День Незалежності Володимир Зеленський Ольга Скабєєва
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    «Сволочі!»: у кремлівської пропагандистки в прямому етері сталася істерика (відео)