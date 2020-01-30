Дружина Катющенка, проросійські білборди з яким розвісили в Києві, заявила про провокацію



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Поліція вже займається розслідуванням інциденту із розміщенням проросійської пропаганди

Інна Катющенко, генеральний директор Edipresse Media, що видає жіночі журнали, і дружина Олега Катющенка, білборди з яким проросійського пропагандистського змісту з’явилися в ніч на 30 січня в Києві, заявила про непричетність її чоловіка до цього злочину.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вночі в Києві були розміщені кілька бігбордів з провокаційним змістом щодо мого чоловіка Олега Катющенка. Спасибі поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди», - зазначила Інна Катющенко.

Вона додала, що у них із чоловіком немає припущень, хто може бути замовником цього злочину.

Наразі поліція вже займається розслідуванням даного інциденту.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

Як повідомила столична влада, вночі співробітники комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський підкреслив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів. «Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.

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