Хто такий Олег Катющенко, білборди з яким закликають дружити з Росією (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Катющенко - бізнесмен і засновник компанії Holly Industrial

У ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва з'явилися білборди з написами «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і фотографією Олега Катющенка

Олег Катющенко, фотографія якого з’явилася у Києві на бігбордах із надписом російською мовою «Росія - наш головний стратегічний партнер», за даними, які можна знайти в інтернеті, є бізнесменом і засновником компанії Holly Industrial. Вона існує з 2011 року, займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель.

Скандальні білборди з Катющенком з'явилися у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва

Чоловік з таким іменем і прізвищем зареєстрований в Києві з 2002 року як ФОП з основним видом діяльності «оренда і управління власної або орендованої нерухомістю».

На сайтах, де користувачі пишуть відгуки про підприємства, є коментарі, в яких незадоволені люди стверджують, що після Революції Гідності Катющенко «змився» в Москву.

Олег та Інна Катющенки на церемонфї «Viva! Найкрасивіші-2017»

Цікаво, що дружиною Олега є Інна Катющенко – бізнес-леді, генеральний директор Edipresse Media (журнал Viva!).

Журналістка Олеся Астафьєва висуває такі версії появи скандальних бордів: або чорний піар, або помста. Про це вона написала у Facebook.

«У мене два основні варіанти появи цих бордів:

- Чорний піар: персонаж на фото має компанію, яка працює на будівельному ринку, і завадив комусь в момент переділу ринку в Києві.

- Чорна помста: персонаж на фото образив дружину і вона використовувала рекламні площі журналу Viva для особистої помсти.

- Повна відсутність інстинкту самозбереження: третьому варіанту віддаю 1% - інакше це якесь зовсім «прикре самогубство», - пише журналістка.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Хто саме є замовником цих провокативних бігбордів, чи причетний до них сам Катющенко, наразі невідомо.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.