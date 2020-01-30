«Росія - наш головний стратегічний партнер»: вночі у Києві з’явилися провокаційні білборди (фото, відео)



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Білборди з провокаційною рекламою з'явилися в кількох районах Києва Фото: Інформатор

Комунальники оперативно демонтували рекламні банери

У ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. Про це жителі Києва стали повідомляти в соцмережі. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка.

Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Про це повідомляє Інформатор.

Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери.

Та ж ситуація трапилася і на вулиці Гришка біля станції метро «Позняки». Туди приїхали правоохоронці, журналісти, муніципальна охорона і воїни АТО. Всі були шоковані, побачивши таку рекламу.

О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

У соцммережі повідомляють, що Олег Катющенко - бізнесмен і засновник компанії Holly Industrial. Вона існує з 2011 року, займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель. Чоловік зареєстрований в Києві з 2002 року як ФОП з основним видом діяльності «оренда і управління власної або орендованої нерухомістю». На сайтах, де користувачі пишуть відгуки про підприємства, є коментарі, в яких обурені люди стверджують, що після Революції Гідності Катющенко втік до Москви. Дружиною Олега є Інна Катющенко - генеральний директор Edipresse Media, що видає жіночі журнали, зокрема Viva!.