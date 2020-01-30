Російська пропаганда на білбордах Києва: правоохоронці шукають, хто розклеїв рекламу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних наклейок Фото: Інформатор

Столична влада заявила, що не надавала згоду на розміщення провокативної проросійської реклами

Вночі співробітники комунального підприємства «Київреклама» в супроводі співробітників «Муніципальної охорони» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив він.

Мондриївський зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок з 5 білбордів та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті.

«Київреклама» інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту.

Також міська влада просить мешканців міста повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях за номером: 044 481 47 21.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 30 січня, у різних районах Києва стали з'являтися білборди з дуже неоднозначною рекламою. На білбордах було написано «Росія - наш головний стратегічний партнер» російською мовою і розміщена фотографія якогось Олега Катющенка. Клеїли таку рекламу в ніч з 29 на 30 січня і робили це дуже швидко. Провокаційні білборди з'явилися, як мінімум, в чотирьох місцях: біля станції метро «Житомирська», на вулиці Палладіна, Гришко та на Окружній.

Хто саме є замовником цих провокативних бігбордів, чи причетний до них сам Катющенко, наразі невідомо.

Близько 00:20 на проспект Перемоги прибули обурені комунальники, яким дали завдання оперативно демонтувати рекламні банери. О 00:40 від цієї реклами не залишилося ні сліду. Але чиїх це рук справа, ні правоохоронці, ні комунальники не повідомили.

Читайте також