До шкіл Київщини нагрянула інспекція

78% шкіл Київщини готові до початку навчального року

Київщина готується до нового навчального року

Усі школи Київщини перевірять на готовність до нового навчального року. Робоча група вже розпочала інспекції в освітніх закладах регіону. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Сподіваюсь, що нам вдасться втримати епідемію і новий навчальний рік у нас стартує в офлайні, а не дистанційно. Саме тому ми приділяли дуже багато уваги підготовці наших освітніх закладів до нового навчального року. Йдеться про масштабні роботи. Серед них – ремонти котелень, проведення заходів із енергозбереження будівель і оновлення спортзалів. Наразі 78% шкіл у нас уже готові повністю. На решті об’єктів роботи чи реконструкції ще тривають, проте будуть завершені вчасно», – зазначив Володін.

Відтак цьогоріч вже відремонтували 87 котелень та 36 систем опалення. Тривають ремонти ще 15 котелень та 21 системи опалення. Найбільше зроблено у Бучанській, Сквирській і Рокитнянській громадах.

Окрім цього, у 2021 році було заплановане повне або часткове утеплення фасадів у 24 закладах, а також дахів у восьми закладах освіти. Великі об’єми робіт з утеплення провели у Бородянській, Бучанській, Борщагівській, Вишгородській та Яготинській громадах.

Щодо спортивних залів, наразі завершено ремонти у чотирьох закладах освіти. І ще в чотирьох школах роботи продовжуються.

Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.