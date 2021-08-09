  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    До шкіл Київщини нагрянула інспекція

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    78% шкіл Київщини готові до початку навчального року - До шкіл Київщини нагрянула інспекція
    78% шкіл Київщини готові до початку навчального року
    Фото з відкритих джерел

    Київщина готується до нового навчального року

    Усі школи Київщини перевірять на готовність до нового навчального року. Робоча група вже розпочала інспекції в освітніх закладах регіону. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    «Сподіваюсь, що нам вдасться втримати епідемію і новий навчальний рік у нас стартує в офлайні, а не дистанційно. Саме тому ми приділяли дуже багато уваги підготовці наших освітніх закладів до нового навчального року. Йдеться про масштабні роботи. Серед них – ремонти котелень, проведення заходів із енергозбереження будівель і оновлення спортзалів. Наразі 78% шкіл у нас уже готові повністю. На решті об’єктів роботи чи реконструкції ще тривають, проте будуть завершені вчасно», – зазначив Володін.

    Відтак цьогоріч вже відремонтували 87 котелень та 36 систем опалення. Тривають ремонти ще 15 котелень та 21 системи опалення. Найбільше зроблено у Бучанській, Сквирській і Рокитнянській громадах.

    Окрім цього, у 2021 році було заплановане повне або часткове утеплення фасадів у 24 закладах, а також дахів у восьми закладах освіти. Великі об’єми робіт з утеплення провели у Бородянській, Бучанській, Борщагівській, Вишгородській та Яготинській громадах.

    Щодо спортивних залів, наразі завершено ремонти у чотирьох закладах освіти. І ще в чотирьох школах роботи продовжуються.

    Нагадаємо, що нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

    Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

    Читайте також: Як працюватимуть школи у випадку третьої хвилі Covid-19 – роз’яснення МОЗ
    Теги: освіта школа Київщина ремонт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До шкіл Київщини нагрянула інспекція