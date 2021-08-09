Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на «зелену» енергію, – УВА

1 липня законопроєкт, яким пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%, був підтриманий в парламенті у першому читанні

Асоціації відновлюваної енергетики вважають, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих гарантій державою

Проект закону № 5600 про запровадження нового акцизу для «зеленої» енергії станом на кінець липня не отримував погодження Державної регуляторної служби (ДРС).

Про це повідомила Українська Вітроенергетична Асоціація з посиланням на лист ДРС.

«Підготовлений урядом проект закону (№5600 – прим.) прямо порушує взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов’язання в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння та фактично скорочує розмір «зеленого» тарифу на додаткові 3,2%, законопроект ще й досі не отримав погодження Державної регуляторної служби України», – йдеться в заяві Асоціації.

В Асоціації заявили, що проект закону, яким передбачено незаконне на її думку введення акцизного податку на зелену енергію навіть не надходив до ДРС, що є порушенням закону про засади державної регуляторної політики.

«Українська вітроенергетична асоціація звернулась до ДРС з проханням довести до відома профільний Комітет Верховної Ради України (Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) про неможливість його розгляду, схвалення і, відповідно, винесення на розгляд Верховної Ради України та вчинення всіх інших/подальших дій в рамках законотворчої процедури, без врахування рішення Державної регуляторної служби України щодо регуляторного впливу зазначеного проекту Закону», – йдеться в повідомленні УВА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.