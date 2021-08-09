  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на «зелену» енергію, – УВА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    1 липня законопроєкт, яким пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%, був підтриманий в парламенті у першому читанні - Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на «зелену» енергію, – УВА
    1 липня законопроєкт, яким пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%, був підтриманий в парламенті у першому читанні

    Асоціації відновлюваної енергетики вважають, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих гарантій державою

    Проект закону № 5600 про запровадження нового акцизу для «зеленої» енергії станом на кінець липня не отримував погодження Державної регуляторної служби (ДРС).

    Про це повідомила Українська Вітроенергетична Асоціація з посиланням на лист ДРС.

    «Підготовлений урядом проект закону (№5600 – прим.) прямо порушує взяті перед інвесторами в ВДЕ зобов’язання в рамках підписаного Меморандуму про Взаєморозуміння та фактично скорочує розмір «зеленого» тарифу на додаткові 3,2%, законопроект ще й досі не отримав погодження Державної регуляторної служби України», – йдеться в заяві Асоціації.

    В Асоціації заявили, що проект закону, яким передбачено незаконне на її думку введення акцизного податку на зелену енергію навіть не надходив до ДРС, що є порушенням закону про засади державної регуляторної політики.

    «Українська вітроенергетична асоціація звернулась до ДРС з проханням довести до відома профільний Комітет Верховної Ради України (Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) про неможливість його розгляду, схвалення і, відповідно, винесення на розгляд Верховної Ради України та вчинення всіх інших/подальших дій в рамках законотворчої процедури, без врахування рішення Державної регуляторної служби України щодо регуляторного впливу зазначеного проекту Закону», – йдеться в повідомленні УВА.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.

    5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами.

    Теги: Кабмін акциз альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Державна регуляторна служба не погоджувала введення нового акцизу на «зелену» енергію, – УВА