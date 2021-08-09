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    За добу в Києві від коронавірусу одужало утричі більше осіб, ніж захворіло

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    Більшість хворих на коронавірус швидко одужують - За добу в Києві від коронавірусу одужало утричі більше осіб, ніж захворіло
    Більшість хворих на коронавірус швидко одужують
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві та області від коронавірусу не померла жодна людина

    За минулу добу, 8 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 51 особи. Це на 2 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 7 серпня було 53 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 207 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 211 268 осіб (за добу 8 серпня – 160)
    • померли 5 245 осіб (за добу – 0)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 442 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 5 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 26 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 989 осіб (за добу 8 серпня – 0)
    • померли 2 773 людини (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 259 451 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 8 серпня зафіксовано 300 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

    Нагадаємо, за добу 7 серпня в Києві було виявлено 53 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві від коронавірусу одужало утричі більше осіб, ніж захворіло