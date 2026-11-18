Якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців

У Києві ДТЕК та Національна платформа ОСББ запустили чат-бот., який має допомогти швидше реагувати на аварії зі світлом. Про це сьогодні, 18 листопада, повідомили у ДТЕК, інформує «Главком».

Зазначається, що якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців. Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить деталі й передасть заявку до ДТЕК. Підтверджені заявки матимуть найвищий пріоритет.

«Такий шлях дозволить швидше з'ясувати, де сталася аварія, у мережах ДТЕК чи всередині будинку, і одразу підключити фахівців, які можуть її усунути», – йдеться у повідомленні.

Як подати заявку

Щоб оформити заявку, потрібно пройти перевірку в Telegram-боті як представник ОСББ, ЖБК або керуючої компанії.

За отриманим посиланням приєднатися до закритої групи Національної платформи ОСББ.

У гілці свого району натиснути «Подати заявку» й дати відповіді на запитання чат-бота.

Якщо одного виїзду бригади буде замало, фахівець ДТЕК залишатиметься на зв'язку з представником будинку та Національною платформою ОСББ, доки світло не повернеться, поінформували у компанії.

Нагадаємо, протягом останнього тижня російські війська пошкодили 10 енергетичних об'єктів компанії ДТЕК у Київській області. Попри масштабні відновлювальні роботи, ситуація з електропостачанням у регіоні залишається складною через пошкодження мереж та додаткове навантаження на енергосистему.