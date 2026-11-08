У Києві померла вчителька, евакуйована з окупованих Олешків

Жінка була прикута до ліжка, тому під час гуманітарної місії її забрала з міста карета швидкої допомоги

У Києві після евакуації з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області померла 56-річна вчителька фізичної культури Олена Пироженко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Як розповіла виконувачка обов'язків директора Олешківського опорного закладу освіти №4 Надія Штанько, Олена Пироженко померла 6 листопада. Навесні 2026 року, коли жінка ще перебувала в окупованих Олешках, не стало її чоловіка.

Колеги згадують Пироженко як добру, щиру та чуйну людину, яка завжди виконувала свої обіцянки. За словами Штанько, вчителька вміла знаходити спільну мову з дітьми, вислуховувати їх і підтримувати у складні моменти. Після звістки про її смерть колишні учні та колеги залишили десятки теплих відгуків.

Штанько зазначила, що Олена Пироженко викладала фізкультуру і в її доньки, яка закінчила школу у 2022 році. Дізнавшись про смерть колишньої вчительки, дівчина розплакалася.

Окрім педагогічної діяльності, Пироженко професійно займалася спортом. Вона була кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики та свого часу входила до складу збірної Радянського Союзу.

Нагадаємо, 30 жовтня в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбулася гуманітарна місія, під час якої вдалося евакуювати частину місцевих жителів. Серед врятованих були маломобільні люди та громадяни, які потребували медичної допомоги. Деяких евакуйованих доправили до лікарень Києва.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що перші евакуйовані жителі Олешок уже завершили лікування та вирушили до родичів. Для тих, хто не має можливості проживати з близькими, підшукали тимчасове житло. Водночас омбудсмен заявив про нові звернення від мешканців окупованого міста, які також хочуть виїхати.