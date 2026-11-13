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14-15 листопада низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами руху: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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14-15 листопада низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами руху: перелік
«Київпастранс» просить пасажирів враховувати зміни під час планування маршрутів
фото: bigkyiv.com.ua

Маршрути автобусів буде змінено від початку руху до закінчення ярмарків

Завтра, 14 листопада зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів № 2, № 6, № 39, № 44, № 110. 15 листопада буде змінено маршрути автобусів  № 31,№ 110, № 112. Зміни відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

«Заплановані сезонні ярмарки на вулицях Голосіївській, Лісківській, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського, – йдеться у повідомленні.

У суботу, 14 листопада, транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з  вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 44 – від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 110 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). У зворотному напрямку без змін.

У неділю, 15 листопада, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

Нагадаємо, раніше «Главком» розбирався, хто ініціював запровадження безкоштовного проїзду в Києві та скільки це коштуватиме. Ідею висунув президент Володимир Зеленський, який доручив уряду підготувати відповідну програму на випадок перебоїв у роботі метро та транспортної інфраструктури. Водночас транспортний експерт Дмитро Беспалов застеріг, що безоплатні перевезення не розв'яжуть проблему нестачі транспорту та водіїв, а додаткові витрати ляжуть на бюджет.

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Теги: Київ ярмарок громадський транспорт

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