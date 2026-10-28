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Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року
Графіки відключення світла у Київській області 29 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

Завтра, 29 жовтня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 29 жовтня 2026 року

  • черга 1.1 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • черга 1.2 – з 10:30 до 18:00;
  • черга 2.1 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • черга 2.2 – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • черга 3.1 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00;
  • черга 3.2 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • черга 4.1 – з 14:00 до 18:00;
  • черга 4.2 – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;
  • черга 5.1 – з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • черга 5.2 – з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00;
  • черга 6.1 – з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;
  • черга 6.2 – з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.
Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року фото 1
фото: ДТЕК
Київщина: графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року фото 2
фото: ДТЕК

Відключення світла у Києві 29 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Графік відключень світла у Києві

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 29 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, коли після знеструмлення з’являється світло, одночасне ввімкнення бойлера, пральної машини, обігрівача та іншої потужної техніки може збільшити навантаження на мережу. Щоб зменшити ризик перевантаження та пошкодження приладів, фахівці радять дати напрузі стабілізуватися й підключати техніку поступово.

Теги: відключення світла енергетика ДТЕК

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