Зеленський назвав «ефективних менеджерів», яких він просив рятувати столицю

Президент: Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити київську адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для посилення захисту Києва та підготовки столиці до складної зими запропонував залучити досвідчених менеджерів. Про це він сказав на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити. Коли звертаєшся до людей з проханням допомогти, вони кажуть: «Ні. дякую. Ми все бачили, все чули. Нехай людина сама. Має відповідальність – хай відповідає», – зауважив глава України.

Зеленський наголосив, що не може залишити мера Києва сам на сам із відповідальністю за ситуацію, оскільки це неможливо в нинішніх умовах. Він зазначив, що об’єкти критичної інфраструктури столиці не були повністю захищені, а плани стійкості не реалізували в повному обсязі.

«Я з різними менеджерами говорив про те, чи хочуть вони очолити київську адміністрацію. Ніхто не хоче. На місці мера я сам просив би їх – розумних людей, менеджерів з досвідом. Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів бізнесу, сильних людей», – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що готовий особисто звернутися до фахівців, яких запропонують для роботи. За його словами, він хотів залучити до цієї роботи колишнього голову СБУ Василя Малюка в контексті питань безпеки, колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова, колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та колишнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергія Сухомлина.

«Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику», – сказав президент.

Зеленський підсумував: «У мене немає нічого особистого до Віталія Кличка. Столиця має бути підготовлена до складної зими. І якщо навіть оцінки зими були не такими, як виявилось, бо масовані атаки почалися раніше, це не значить, що ми повинні тільки шукати винного. Роби все, що можеш. І бажано збирай розумних людей. Він мав би сам дзвонити всім цим людям і зустрічатися з ними, а не я».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ виявився недостатньо підготовленим до критичних викликів, зокрема проблем з електро- та водопостачанням і захистом об’єктів інфраструктури. За його словами, плани стійкості столиці не були реалізовані повністю.