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Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Метро «Чернігівська» відкриває вестибюль після обстрілу: дата та розклад роботи
Платформа станції метро «Чернігівська»
фото: Вікіпедія

Вестибюль № 2, у напрямку станції «Лісова», наразі лишається зачиненим для пасажирів

Завтра, 23 жовтня, на станції метро «Чернігівська» відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку станції «Дарниця». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Зазначається, що вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції «Лісова», наразі лишається зачиненим для пасажирів.

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки на столицю 19 жовтня була зруйнована станція метрополітену «Чернігівська», розташована на лівому березі міста. а також пошкоджені колії та кабельна мережа. За словами мера Києва Віталія Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Відновлення станції метро «Чернігівська» після атаки російських терористів
Відновлення станції метро «Чернігівська» після атаки російських терористів
фото: Віталій Кличко/Telegram

Вранці після обстрілу рух поїздів було розпочато між станціями «Академмістечко» – «Дарниця» відповідно до графіку. Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід.

Зранку 20 жовтня було відновлено рух поїздів «червоною» лінією метрополітену між кінцевими станціями «Академмістечко» та «Лісова». Водночас станція «Чернігівська», яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки, залишалася закритою для пасажирів.  

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Теги: Київ метро

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