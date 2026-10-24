Масштабний блекаут охопив окупований Крим

Окупаційна влада Криму підтвердила серйозну аварійну ситуацію через атаки на енергетичну інфраструктуру

У ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії. Про це пише «Главком» із посиланням на «голову» Севастополя Михайла Развожаєва та «Кримський вітер».

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Окупаційні структури підтвердили серйозну аварійну ситуацію. Голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто тимчасово залишилося без енергопостачання в результаті атаки на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя. Радник очільника окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков також повідомив про аварію на енергомережах за межами півострова. За додатковими даними, проблеми могли торкнутися високовольтної підстанції 500 кВ у Тамані Краснодарського краю РФ.

На об'єктах життєзабезпечення та соціальної сфери було введено особливий режим роботи з переходом на резервні джерела живлення. Згодом окупаційна влада почала поетапне відновлення енергопостачання в міру набору потужності мереж. Відновлення подачі електроенергії фіксувалося в Ялті, Гурзуфі, Алушті та частково в Сімферополі. Проте в деяких містах, зокрема в Сімферополі та Ялті, світло невдовзі пропало повторно через нестабільність енергосистеми.

Як відомо, протягом 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей – склади боєприпасів, місця зберігання безпілотників та об'єкти матеріально-технічного забезпечення противника.

Сили оборони завдали удару по пункту управління російського підрозділу поблизу населеного пункту Громово в тимчасово окупованому Криму.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та поклав відповідальність за втрату півострова на колишнього американського президента Барака Обаму. Водночас він заявив, що особисті відносини Володимира Зеленського та Володимира Путіна ускладнюють можливість досягнення мирної домовленості.