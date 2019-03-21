Дві сотні крадіжок і грабежів за добу: злочинність у Києві процвітає



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Понад 300 злочинів сталося у столиці минулої доби

За минулу добу, 20 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед них:

розбійні напади - 1;

грабежі - 4;

хуліганства - 7;

крадіжки - 197;

незаконні заволодіння автотранспортом - 1.

У поліції повідомили, що у 51 випадку підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, у середу ввечері, 20 березня, в Києві на проспекті Юрія Гагаріна невідомі спробували спалити магазин Roshen. Двоє молодих людей в масках кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю. Після цього вони зникли в невідомому напрямку. Вогонь поширився тільки за зовнішню частину вітрини. Ніхто не постраждав. На місце події прибули пожежники, але вогонь вдалося загасити до їх приїзду.