Дві сотні крадіжок і грабежів за добу: злочинність у Києві процвітає
-
Розсилка
Понад 300 злочинів сталося у столиці минулої доби
За минулу добу, 20 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед них:
- розбійні напади - 1;
- грабежі - 4;
- хуліганства - 7;
- крадіжки - 197;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 1.
У поліції повідомили, що у 51 випадку підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у середу ввечері, 20 березня, в Києві на проспекті Юрія Гагаріна невідомі спробували спалити магазин Roshen. Двоє молодих людей в масках кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю. Після цього вони зникли в невідомому напрямку. Вогонь поширився тільки за зовнішню частину вітрини. Ніхто не постраждав. На місце події прибули пожежники, але вогонь вдалося загасити до їх приїзду.