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    Дві сотні крадіжок і грабежів за добу: злочинність у Києві процвітає

    • Розсилка
    Дві сотні крадіжок і грабежів за добу: злочинність у Києві процвітає

    Понад 300 злочинів сталося у столиці минулої доби

    За минулу добу, 20 березня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 335 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед них:  

    • розбійні напади - 1;
    • грабежі - 4;
    • хуліганства - 7;
    • крадіжки - 197;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 1.

    У поліції повідомили, що у 51 випадку підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у середу ввечері, 20 березня, в Києві на проспекті Юрія Гагаріна невідомі спробували спалити магазин Roshen.  Двоє молодих людей в масках кинули у вітрину магазину пляшку із запальною сумішшю. Після цього вони зникли в невідомому напрямку. Вогонь поширився тільки за зовнішню частину вітрини. Ніхто не постраждав. На місце події прибули пожежники, але вогонь вдалося загасити до їх приїзду.

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