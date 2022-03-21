Дводенна комендантська година у Києві: як працюватимуть вокзали

Посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам

На час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця

Через впровадження у Києві посиленої комендантської години з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня можуть бути внесені зміни до графіка руху пасажирських поїздів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» в Telegram.

«Так, у період дії комендантської години вхід до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь до комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки», – попереджають у відомстві.

Також зазначається, що на час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця. Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників.

Нагадаємо, від сьогодні, 21 березня, в Києві вводиться посилена комендантська година. Вона почне діяти з 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня. До слова, «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.

Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.