Будинки, як решето. Фото наслідків обстрілу Одеси з корабельної артилерії РФ

В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Обійшлося без людських жертв

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині, який відбувся 21 березня. Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

Фото ДСНС

Згідно з офіційним повідомленням, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що зранку 21 березня окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу. За даними речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, постраждало кілька домоволодінь.

Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.