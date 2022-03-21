  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Будинки, як решето. Фото наслідків обстрілу Одеси з корабельної артилерії РФ

    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Будинки, як решето. Фото наслідків обстрілу Одеси з корабельної артилерії РФ
    В Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: ДСНС

    Обійшлося без людських жертв

    Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині, який відбувся 21 березня. Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

    Фото ДСНС

    Фото ДСНС

    Згідно з офіційним повідомленням, обійшлося без людських жертв.

    Нагадаємо, що зранку 21 березня окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу. За даними речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, постраждало кілька домоволодінь.

    Нагадаємо, що в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти ДСНС Одеса війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Будинки, як решето. Фото наслідків обстрілу Одеси з корабельної артилерії РФ