На виїзді з Києва сталась масштабна аварія (фото, відео)
У ДТП постраждав один водій
У вівторок, 25 серпня, близько 13 години, на Брест-Литовському шосе на виїзді з Києва в напрямку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів: вантажівок MAN, Iveco, DAF та легкового авто Mitsubishi.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Аварія трапилася на розвороті на Чайку.
Медична допомога знадобилася одному з водіїв.
Через ДТП було серйозно ускладнено рух у напрямку Житомира.
З'ясовувати обставини ДТП будуть слідчі.
Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза у вигляді тримання під вартою.
24 серпня близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.