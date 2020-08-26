На виїзді з Києва сталась масштабна аварія (фото, відео)



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У ДТП потрапили чотири автомобілі

У ДТП постраждав один водій

У вівторок, 25 серпня, близько 13 години, на Брест-Литовському шосе на виїзді з Києва в напрямку Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів: вантажівок MAN, Iveco, DAF та легкового авто Mitsubishi.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Аварія трапилася на розвороті на Чайку.

Медична допомога знадобилася одному з водіїв.

Через ДТП було серйозно ускладнено рух у напрямку Житомира.

З'ясовувати обставини ДТП будуть слідчі.

Як повідомлялося, 22 серпня в Києві на Русанівці, на вулиці Флоренції, 7 п’яний водій сміттєвоза збив маму з маленьким сином. За даними свідків, автомобіль тягнув тіло жінки близько восьми метрів. Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водію сміттєвоза у вигляді тримання під вартою.

24 серпня близько 19:30 на перехресті Салютної та Туполєва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volkswagen і КІА.