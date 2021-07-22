У Києві Дніпро покривається зеленими острівцями. Еколог назвав причину

Водорості становлять небезпеку для неуважних людей

На Дніпрі в районі мосту Патона з’явилися дивні зелені острівки. Їх утворилося тут кілька штук. Екологи кажуть, що зелені острівки – це два види водоростей, які традиційно ростуть по сусідству у Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де практично немає течії. Про це розповів сайту «Сьогодні» еколог Олександр Соколенко.

«Це – сальвінія і водяний горіх плаваючий. Перша внесена до Червоної книги, а другий вид виключений з цього документа, оскільки водяного горіха останнім часом стало дуже багато в Дніпрі. Ростуть вони в цьому районі Дніпра на мілинах, де глибина води не більше пів метра. Традиційно це відбувається у другій половині літа, коли спадає вода», – пояснив еколог.

На його думку, рослини нічим не загрожують екології річки. «Це звичайне явище для Дніпра. У вересні зелені острівки з рослин зникнуть», – сказав Соколенко.

Еколог зазначив, що все ж водяний горіх становить небезпеку для неуважних людей.

«Єдиний нюанс, насіння водяного горіха дозріває в так званих коробочках, які плавають на поверхні води. Вони коричневого кольору і на них є гострі шипи. Трапляється, що рибальські надувні човни проколюються, потрапляючи на плоди водяного горіха. Це небезпечно для тих, хто не вміє плавати і користується надувними матрацами. Якщо заплисти в колонію водяного горіха, то можна проколоти матрац», – пояснив Соколенко.

У другій половині літа насіння водяного горіха накопичуються уздовж берегової лінії Дніпра.

«Насіння потрапляє навіть на пляжі. Тому потрібно бути гранично обережним, щоб не наступити на колючку – можна отримати серйозну травму. Таких колючок менше на облаштованих пляжах, але дуже багато на диких, де багато мулу», – додав Соколенко.

Як повідомлялося, в Україні вже з'явилися нові, непритаманні для неї види фауни. Зокрема, у Дніпрі під Києвом рибалки знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни: мохуватку чудову (Pectinatella magnifica).

Нещодавно в озері Мартишів на Осокорках науковці менше ніж за дві години зловили 25 сонячних окунів – екзотичних прибульців із Північної Америки. А у річці Прип’ять з’явилися сомики-кішки, яких раніше можна було побачити хіба що в акваріумах.

За словами директора Інституту гідробіології, член-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Сергія Афанасьєва, такі зміни є «дуже тривожним сигналом».

Також у Дніпрі в районі Києва дедалі частіше можна побачити медуз. Люди охоче фотографують незвичних для водойми тварин. Тим часом, екснардеп, колишній виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов пояснив, що факт появи медуз свідчить про серйозну екологічну проблему та ще раз підтверджує, що якість води у Дніпрі катастрофічно погіршується. Річка міліє і заростає.

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