На столичному вокзалі українка намагалася «викупити» у прикордонників росіянина



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На Центральному залізничному вокзалі українка намагалася підкупити офіцера Держприкордонслужби

Прикордонники не пропустили в Україну громадянина РФ, який без відповідного дозволу їздив у Крим

Невдало закінчилася у неділю, 24 листопада, ввечері для громадянки України спроба підкупу співробітників Держприкордонслужби на Центральному залізничному вокзалі у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Підкупити офіцера Держприкордонслужби 200 доларами США у пункті контролю «Київ пасажирський» уродженка Донецької області 1975 року намагалася, аби «викупити» свого нареченого, громадянина РФ», - розповіли у ДПСУ.

Росіянина напередодні було не пропущено в Україну, так як він, як стало відомо під час заходів прикордонного контролю, без отримання відповідного дозволу їздив на тимчасово окуповану територію АРК.

Прикордонники на неправомірну пропозицію відповіли категоричною відмовою, а про факт дачі хабара направили повідомлення до Національної поліції України.

«Тож українці-нареченій доведеться почекати ще 3 роки, адже за рішенням начальника ОКПП громадянину Росії саме на такий термін заборонено в’їзд в Україну. Наразі росіянина повернуто зворотним потягом», - повідомили в Держприкордонслужбі.