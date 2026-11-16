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Економія світла у Києві: як працюватиме вуличне освітлення з 16 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Економія світла у Києві: як працюватиме вуличне освітлення з 16 листопада
Окремий режим роботи освітлення запровадять на визначених вулицях столиці
фото: glavcom.ua

Під час комендантської години освітлення скверів та парків вимикатимуть

Відсьогодні, з 16 листопада, у столиці змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Відповідне рішення передбачає коригування яскравості світлодіодних світильників залежно від часу доби, а також особливий режим освітлення парків і скверів. Про це повідомили у КП «Київміськсвітло», інформує «Главком».

Зокрема, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть. Водночас на окремих об’єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатиметься увімкненим для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об’єкті.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть:

  • підсвітка перил на Алеї художників;
  • функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;
  • функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Ці об’єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі вулиці та проспекти:

  • бульв. Вацлава Гавела в Солом’янському районі;
  • вул. Виборзька – від вул. Академіка Янгеля до вул. Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;
  • вул. Миколи Закревського в Деснянському районі;
  • вул. Космонавта Поповича в Деснянському районі;
  • просп. Лісовий у Деснянському районі;
  • вул. Райдужна у Дніпровському районі;
  • вул. Ревуцького в Дарницькому районі;
  • вул. Академіка Янгеля в Солом’янському районі.

Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, у другій половині дня, фахівці комунального підприємства «Київпастранс» поступово відновлюють рух електротранспорту в столиці. Водночас, до кінця доби, для зручності пасажирів, рух тимчасових автобусів, які дублювали тролейбуси і трамваї, продовжать. 

Теги: Київ відключення світла місцева влада

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