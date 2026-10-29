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У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
Уранці в соцмережах кияни масово повідомляють про шалені затори на дорогах столиці
фото: freepik.com

На тлі транспортного колапсу у столиці суттєво зросли розцінки в додатках таксі

Уранці 29 жовтня в Києві спостерігається чергове різке подорожчання послуг таксі на тлі ранкових заторів і підвищеного попиту. Вартість поїздок між берегами та з віддалених спальних районів зросла у кілька разів, попри нещодавно анонсовані обмеження націнок. Про це повідомляє «Главком».

Скільки коштує таксі вранці 29 жовтня

Уранці в соцмережах кияни масово повідомляють про шалені затори на дорогах столиці – зокрема, ускладнений рух спостерігається на Харківському шосе та вулиці Петра Григоренка. На тлі транспортного колапсу суттєво зросли й розцінки в додатках таксі, а найвищі ціни агрегатори пропонують за поїздки з Лівого берега на Правий.

Зокрема, за маршрут із вулиці Миколи Бажана, 13 (головна магістраль у Дарницькому районі Києва, житлові масиви Осокорки, Позняки та Харківський) до Хрещатика, 25 пасажирам доведеться сплатити 679 грн. Трохи дешевше обійдеться поїздка з просп. Червоної Калини, 20 до Залізничного вокзалу –  поїздка авто стандартного класу обійдеться у  537 грн.

Вартість поїздки у таксі від вулиці Миколи Бажана до Хрещатика
Вартість поїздки у таксі від вулиці Миколи Бажана до Хрещатика
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Вартість поїздки від просп. Червоної Калини (Троєщина) до Центрального залізничного вокзалу
Вартість поїздки від просп. Червоної Калини (Троєщина) до Центрального залізничного вокзалу
скриншот

Значні націнки також і на інших напрямках столиці. Зокрема, поїздка від вул. Героїв полку «Азов» (житловий масив Оболонь) до Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) коштує 699 грн, а за маршрут від вулиці Йорданської (Оболонь) до вулиці Драгоманова (житловий масив Позняки) доведеться віддати 449 грн.

Поїздка від вул. Героїв полку «Азов» (житловий масив Оболонь) до Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ)
Поїздка від вул. Героїв полку «Азов» (житловий масив Оболонь) до Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ)
скриншот
Вартість поїздки від вулиці Йорданської (Оболонь) до вулиці Драгоманова (житловий масив Позняки)
Вартість поїздки від вулиці Йорданської (Оболонь) до вулиці Драгоманова (житловий масив Позняки)
скриншот

Менші суми пропонують за коротші дистанції: поїздка з Русанівської набережної (масиві Русанівка в Дніпровському районі) до станції метро «Університет» обійдеться у 353 грн, а з Оболонського проспекту на просп. Червоної Калини (Троєщина) – у 289 грн.

Вартість поїздки з Русанівської набережної до станції метро «Університет»
Вартість поїздки з Русанівської набережної до станції метро «Університет»
скриншот
Вартість поїздки з Оболонського проспекту до просп. Червоної Калини (Троєщина)
Вартість поїздки з Оболонського проспекту до просп. Червоної Калини (Троєщина)
скриншот

Зауважимо, що суттєве підвищення вартості відбувається на тлі ухвалених рішень про стримування тарифів під час надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство економіки підписали меморандум із чотирма провідними сервісами таксі щодо обмеження зростання вартості поїздок у Києві під час повітряних тривог, зупинки громадського транспорту та інших ускладнень.

Як зазначав прем'єр-міністр України Сергій Корецький, відповідне рішення ухвалили, щоб запобігти спекулятивному подорожчанню перевезень у періоди пікового попиту – зокрема після того, як 27 жовтня російська атака на Південний міст спричинила транспортний колапс у столиці.

За домовленостями, гранична націнка сервісів не має перевищувати 75% від звичайної вартості поїздки. Це означає, що за базового тарифу у 200 грн максимальна ціна під час обмежень не повинна перевищувати 350 грн, а за стандартної вартості у 300 грн гранична сума має становити 525 грн.

Ці правила мають діяти під час загрози та щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги або до повного відновлення руху громадського транспорту та переправ через Дніпро. Втім, під час ранкових заторів кияни знову змушені суттєво переплачувати за пересування містом.

Теги: таксі Київ

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