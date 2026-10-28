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У Солом’янському районі Києва згоріли два автобуси на парковці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Солом’янському районі Києва згоріли два автобуси на парковці (фото)
Знищений вогнем автобус на території паркувального майданчика
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Солом’янському районі Києва сьогодні вранці сталася пожежа, під час якої горіли два автобуси на території паркувального майданчика. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві, інформує «Главком».

Рятувальники гасять пожежу на паркувальному майданчику
Рятувальники гасять пожежу на паркувальному майданчику
фото: ДСНС Києва
На місці пожежі спостерігалося сильне задимлення
На місці пожежі спостерігалося сильне задимлення
фото: ДСНС Києва

Повідомлення про загоряння на вулиці Миколи Василенка надійшло до рятувальників о 09:29.

Вогнеборці прибули на місце події та ліквідували пожежу о 10:09. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів.

Фахівці ДСНС обстежують автобуси на наявність прихованих осередків тління
Фахівці ДСНС обстежують автобуси на наявність прихованих осередків тління
фото: ДСНС Києва

За інформацією ДСНС, унаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

Причину виникнення займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві посилено роботу наземного громадського транспорту через зміни в роботі метро після російської атаки. У зв’язку зі збільшенням навантаження на «червону» лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу. Також через перекриття Південного мосту змінено рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

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Теги: Київ пожежа громадський транспорт

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