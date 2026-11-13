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Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
Мер перевірив один із центрів, де триває облаштування місць для тимчасового переміщення киян вразливих категорій на випадок критичної ситуації з теплопостачанням
фото: Telegram-канал Віталія Кличка

За словами мера, житлові будинки ОСББ та ЖБК підключають до тепла за індивідуальними заявками

У Києві до теплопостачання підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. Без опалення залишаються лише окремі адреси, де виникли локальні аварії на тепломережах – їх наразі усувають комунальники. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, житлові будинки ОСББ та ЖБК підключають до тепла за індивідуальними заявками. Також опалення вже подали у 96% закладів соціальної сфери – це відбувається за зверненнями їхніх керівників.

Окремо Кличко нагадав, що ворог продовжує постійними обстрілами руйнувати єдину енергосистему України – як генерацію, так і мережі передачі електроенергії по всій країні.

Нагадаэмо, власна електрогенерація Києва (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), яка забезпечувала близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйнована, тоді як взимку місто споживає 1,8 ГВт. Про реальний стан підготовки столиці до опалювального сезону за першими висновками Тимчасової контрольної комісії повідомив голова Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський.

Раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.

Громадська ініціатива «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київ місцева влада опалювальний сезон Віталій Кличко

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