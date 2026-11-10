У лікарні в центрі Києва пацієнт намагався вилізти з вікна четвертого поверху

Черговий лікар одного з відділень звернувся до співробітників муніципальної охорони через пацієнта, який грубо порушував громадський порядок

Інцидент стався близько опівночі

У центрі столиці в одній із лікарень пацієнт виліз на підвіконня четвертого поверху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КО «Муніципальна охорона».

Інцидент стався близько півночі. Черговий лікар одного з відділень звернувся до співробітників муніципальної охорони через пацієнта, який грубо порушував громадський порядок. Як з'ясувалося, чоловік виліз із вікна та перебував на підвіконні четвертого поверху.

На місце події оперативно викликали поліцію та рятувальників ДСНС, яким спільно вдалося зняти чоловіка з висоти та відвернути трагедію.

Проте за кілька годин цей же пацієнт знову привернув увагу медиків. Під час огляду в його речах виявили предмет, схожий на підривач до гранати.

У речах пацієнта медики виявили предмет, схожий на запал до гранати фото: Муніципальна охорона

На місце викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Фахівці вилучили небезпечну знахідку для проведення експертизи.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка. Його звинувачують у незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами у столиці. Під час першої угоди він незаконно продав шість ящиків з набоями різного калібру – загальною кількістю 4285 одиниць, за що отримав близько 90 тис. грн. Надалі зловмисник продав близько 500 набоїв, три вогнепальні пістолети, гранату, дві димові шашки та чотири магазини до пістолетів, отримавши за це $8.2 тис.