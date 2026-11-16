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У Києві трамваї та тролейбуси повертаються на маршрути: чи курсуватимуть тимчасові автобуси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві трамваї та тролейбуси повертаються на маршрути: чи курсуватимуть тимчасові автобуси
Роботу електротранспорту було припинено після чергової масованої атаки ворога
фото: glavcom.ua

Автобуси, які забезпечують перевезення пасажирів вздовж «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену, поки залишаються

Сьогодні, 16 листопада, у другій половині дня, фахівці комунального підприємства «Київпастранс» поступово відновлюють рух електротранспорту в столиці. Водночас, до кінця доби, для зручності пасажирів, рух тимчасових автобусів, які дублювали тролейбуси і трамваї, продовжать. Про це повідомляють у комунальному підприємстві, інформує «Главком».

Також залишаються курсувати автобуси, які забезпечують перевезення пасажирів вздовж «зеленої» та «червоної» ліній метрополітену.

Перелік тимчасових маршрутів, які продовжують працюапти:

  • № 1-М − станція метро «Палац спорту» – станція метро «Лісова»;
  • № 1-МА − станція метро «Лісова» – станція метро «Арсенальна»;
  • № 1-МД − станція метро «Дарниця» – станція метро «Палац спорту»;
  • № 3-М − станція метро «Видубичі» – станція метро «Осокорки»;
  • № 22-ТЛ − вулиця Тростянецька – станція метро «Либідська».

Оперативну інформацію про зміни в роботі громадського транспорту можна отримати у Telegram-каналі Зміни руху | Київпастранс.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт, що прямує з житлового масиву Троєщина проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту, наразі рухається вільно та без заторів. Вранці у понеділок, 16 листопада, тролейбуси, автобуси та маршрутки безперешкодно проїжджали виділеною смугою. Завдяки цьому киянам більше не доводиться стояти в тривалих тягучках або виходити із салонів і долати частину маршруту пішки. Водночас, як повідомляють місцеві Telegram-канали, на під’їздах до Південного мосту та мосту Патона у Києві утворилися значні затори. Рух у напрямку обох переправ сильно ускладнений, переповнена навіть смуга для громадського транспорту.

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Теги: Київ громадський транспорт

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