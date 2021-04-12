Заборона не для всіх? У Києві ресторан працював за зачиненими дверима (фото)

Правоохоронці припинили роботу ресторану

У неділю, 11 квітня, ввечері столичні патрульні отримали виклик на вулицю Солом'янську. Заявник був обурений тим, що під час карантину один із закладів харчування продовжує працювати. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Правоохоронці, які прибули на місце, натрапили на зачинені двері ресторану. Однак із закритого закладу якраз виходили люди й патрульні потрапили всередину. Зала ресторану була заповнена відвідувачами.

На запитання поліцейських щодо правил карантину адміністраторка закладу відповіла, ніби їй дозволено працювати.

Патрульні склали на жінку протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Роботу закладу негайно припинили.

Зазначимо, що за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

У минулі вихідні, 10-11 квітня, фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели моніторинг дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів суб’єктами, які здійснюють господарську діяльність. Було проведено перевірку 1440 об’єктів і виявлено 94 порушення.