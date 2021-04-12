Чи буде продовжено локдаун у Києві? Кличко назвав дату ухвалення рішення

Київ готує ліжка для прийому нових хворих на коронавірус

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

«Обмеження «червоної» зони в столиці були оголошені до 16 квітня. І ми говоримо про те, що міська влада буде виходити виключно з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві», – сказав Кличко.

Мер також наголосив, що в боротьбі з пандемією місцева влада вживає всіх заходів, що в її компетенції.

«Ми підготували і продовжуємо готувати ліжка для прийому хворих, у чому місту, практично, не допомагають. Ми забезпечуємо лікарні медикаментами, киснем, засобами індивідуального захисту. Ми з міського бюджету виплачуємо надбавки столичним медикам. Ми посилили обмеження з 20 березня – ще до того, як Київ потрапив у «червону» зону. Ми робимо все, аби захистити здоров'я і життя киян», – підкреслив Кличко.

Зазначимо, що за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.