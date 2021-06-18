Статистика тішить: за добу в Києві дві сотні нових хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли три людини

За минулу добу, 17 червня, у Києві коронавірус виявлено у 207 людини. Це на 44 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 16 червня було 251 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 211895 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 202267 осіб (за добу 17 червня 224)

померли 5168 осіб (за добу 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126943 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 54 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 60 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 122558 осіб (за добу 17 червня 144)

померли 2733 людини (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2228192 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 червня зафіксовано 967 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.



Нагадаємо, за добу 16 червня в Києві виявили 251 хворого на коронавірус, померли 3 людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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