Covid-19 в Україні: За час пандемії померло майже 52 тис. людей

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 протягом останньої доби зареєстрували у Києві

За минулу добу в Україні захворіли коронавірусом ще 967 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Донецькій областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 585 людей, 2 312 людини одужали, 50 – померли. Усього за добу методом ПЛР протестували 25 888 особу, методом ІФА – 9 342 осіб і експрес-тестами – 15 969 осіб.

За даними МОЗ, найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 протягом останньої доби зареєстрували у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

За весь час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 2 228 192 особи, подолали хворобу 2 147 972 людей, 51 952 людей – померли.

Тим часом, станом на 16 червня у світі зафіксували близько 380 тисяч нових випадків Covid-19. Лідером за кількістю випадків залишається США, у Європі лідирує Франція. Україна займає 16 сходинку.