У центрі масової вакцинації в Києві можна щепитися до вихідних, відкрито запис

Киян закликають записатися на щеплення на ресурсі Helsi.me

Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» буде доступна Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному в Міжнародному виставковому центрі, 17 та 18 червня. Про це повідомили у столичному Департаменті охорони здоров’я.

Щоб отримати щеплення від Covid-19, необхідно записатися на конкретний час на ресурсі Helsi.me.

Досвід минулих вихідних довів, що робота вакцинальних бригад за записом не лише впорядковує чергу, а й значно мінімізує час, витрачений на процес щеплення. У результаті – можливість вакцинуватися отримує набагато більша кількість людей.

У Департаменті охорони здоров’я закликають киян записатися у Helsi.me, прийти у чітко призначений час та без черг отримати щеплення від Covid-19.

Також у профільному Департаменті нагадують, що для людей від 65 років існує можливість вакцинуватися від Covid-19 у Центрах первинної медико-санітарної допомоги. Для цього необхідно звернутися до лікаря, із яким підписано декларацію, та узгодити час.

Департамент охорони здоров’я звертається до киян із проханням розповісти про це своїм старшим родичам, а у разі необхідності – допомогти їм записатися на щеплення у свого лікаря, щоб не витрачати час та сили на поїздку до Центру вакцинації.

Раніше стало відомо, що у Києві скасували масову вакцинацію від Covid-19 на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні 19-20 і 26-27 червня в зв'язку з майбутніми святами.

Як повідомлялося, у центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, за 12-13 червня вакциновано 6410 людей. Усього від початку масової вакцинації у центрі вакциновано майже 15 тисяч людей.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.