У Києві відкрилися ще 17 центрів вакцинації (адреси)

У нових пунктах вакцинації проводять щеплення працівників закладів освіти

У Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у центрах. Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення», – розповів Поворозник.

За його словами, працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

«Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу керівнику закладу, необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію», – зазначив Поворозник.

Пункти вакцинації працівників закладів освіти Києва

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Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.