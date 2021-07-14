ДУС оголосило повторний конкурс на посаду директора «Мистецького арсеналу»

За результатами попереднього конкурсу новим директором «Мистецького арсеналу» ледь не став міністр часів Януковича

Державне управління справами оголосило повторний конкурс на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу».

Претенденти на посаду мають відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

вища освіта,

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років,

володіння державною мовою,

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років,

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Документи приймаються упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Строк проведення конкурсу – не більше двох місяців з дня оголошення.

Як зазначає ДУС, повторний конкурс проводиться конкурсною комісією, персональний склад якої затверджено згідно з вимогами закону про культуру.

Нагадаємо, напередодні ініціативна група «Першого грудня» та виконавча рада українського ПЕН оприлюднили заяву з вимогою створити нову конкурсну комісію і провести новий конкурс на посаду керівника «Мистецького арсеналу» за прозорою процедурою.

6 липня конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», тому було оголошено повторний конкурс. Під час голосування жодна з кандидатур не отримала необхідних 5 балів. Найбільшу кількість голосів – 4 з 9 – отримав ексміністр культури часів Януковича (2010−2012 роки) Михайло Кулиняк, чинна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта отримала 3 голоси.

Кулиняк, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах директора «Мистецького арсеналу», обізвав колишнього керівника Центру Довженка Івана Козленка, який критично оцінив перебіг та результати конкурсу, – «козльонком» та «лузером».