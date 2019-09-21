Простіше винайти технологію телепортації: Криклій відмовився від Hyperloop



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Крихлій назвав ідею реалізувати в місті Дніпро проєкт Hyperloop абсурдною

«У нашому випадку, на жаль, Hyperloop не буде», - заявив міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив що проєкту Hyperloop в Україні не буде.

Про це повідомляє дніпровська газета «Наше місто».

«Я вважаю, що ідея (реалізувати в місті Дніпро проєкт Hyperloop - ред.), м'яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. У нашому випадку, на жаль, Hyperloop не буде», - заявив Крихлій.

Як повідомлялося, 28 січня Національна академія наук України підтвердила перспективність впровадження технології Hyperloop в Україні. Вчені переконані, що виробничі потужності, інвестиційні можливості та управлінські переваги дадуть можливість успішно розвивати проект HypeUA.

У жовтні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що запуск надшвидкісного потяга за технологією Hyperloop в Україні може відбутися в найближчі 5, максимум 10 років.

У червні 2018 року Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з найбільшим розробникам Hyperloop у світі - Hyperloop Transportation Technologies. Згідно з меморандумом, сторони спільно розроблятимуть технологію і шукатимуть інвесторів для цього проекту. Сертифікацію українського проекту Hyperloop має провести асоціація технічного моніторингу (TUEV) із Мюнхена