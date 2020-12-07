Суд виписав штраф чоловіку, який обізвав голову виборчої комісії «політичною проституткою»

Феміда призначила мінімальне покарання за дрібне хуліганство

Красноокнянський районний суд Одеської області визнав винним чоловіка у дрібному хуліганстві і призначив штраф 51 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 1 грудня.

Як підтвердив у суді сам порушник, у день голосування, 25 жовтня він пішов до виборчої дільниці. Там зустрів голову виборчої комісії, діями якої почав обурюватися. Як стало йому відомо, голова комісії роздавала гроші односельчанам, щоб ті голосували за певного кандидата у депутати та за певну партію. За це чоловік обізвав її «політичною проституткою». На його думку, цей вислів є літературним словом, а не лайкою.

У суді двоє свідків, членів комісії заявили: між чоловіком і головою комісія виник конфлікт. Одна із свідків чула, як він висловився нецензурною лайкою.

У підсумку суд дійшов думки, що вина чоловіка підтверджується зібраними доказами. Крім штрафу, він заплатить 420,4 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 3400 грн волонтера громадської організації «Мрія хмельничан», який допустив порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.