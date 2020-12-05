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    Агітація в день голосування: волонтер, який роздавав маски та ручки із іменем кандидата в депутати, заплатить штраф

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    Агітація в день голосування: волонтер, який роздавав маски та ручки із іменем кандидата в депутати, заплатить штраф

    Порушник проігнорував виклик до суду

    Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 3400 грн волонтера громадської організації  «Мрія хмельничан», який допустив порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації (ч.2 ст. 212-10 КУпАП).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 листопада.

    У день голосування на місцевих виборах, 25 жовтня 2020 року близько 11 год. волонтер , перебуваючи неподалік виборчих дільниць №681518 та №681517, що на вул. Чорновола, 155 у Хмельницькому, роздавав безкоштовно маску та ручку орієнтовною вартістю 12 грн., що супроводжувалося згадуванням імені кандидата в депутати міської ради Олександра Кізляра.

    Фото ГМ «Опора»
    Фото ГМ «Опора»

    До суду правопорушник не з`явився. Про місце та час розгляду справи був сповіщений належним чином.

    Суд дійшов висновків, що вина чоловіка підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, письмовими поясненнями його та ще однієї особи, а також долученими фотографіями.

    Додамо, що про цей факт порушення виборчого законодавства у день голосування повідомляла громадська мережа «Опора». Спостерігачі зафіксували випадки роздачі наборів «для безпечного голосування», які складалися з маски та ручки, при вході до чотирьох виборчих дільниць у Хмельницькому.

    На листівці, вкладеній в пакет з набором, окрім назви громадської організації «Мрія хмельничан», зазначене прізвище кандидата, який балотується в депутати Хмельницької міської ради та є власником торгової марки «Мрія», під якою в Хмельницькому працює мережа піцерій.

    Теги: суд вибори волонтер
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