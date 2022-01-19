У центрі столиці машини врізаються в дерево через нові дорожні знаки (фото)

Знаків обмеження висоти машин немає

У Печерському районі Києва у Бутишівому провулку встановили нові дорожні знаки, через які габаритні машини постійно врізаються у дерево, що нависає над дорогою. Про це написав журналіст Віталій Червоненко у Facebook.

«Бутишів провулок, центр. Тут місяць тому поставили розділення двох смуг делініаторами. Але тут напроти входу в школу є похилене на дорогу дерево, яке зазвичай раніше було запарковане. Тепер там повноцінна смуга і через день фурки чи газелі врізаються в це дерево. Знаків обмеження висоти машин немає, з деревом теж ніхто нічого не робить», – написав Червоненко.

Журналіст також уточнив, що про аварії регулярно повідомляють відповідні структури, але поки не надійшло жодної реакції. «Усі скаржаться владі, але реакції поки що нуль. Цікаво, чим закінчиться цей дорожній експеримент», – резюмував Червоненко.

До слова, у коментарях під постом журналіста перший заступник голови з питань здійснення самоврядних повноважень КМДА Олексій Кулеба пообіцяв розібратися у ситуації і зрізати дерево. «Дякую за інформацію, КП УЗН Печерського району зріже вказане дерево», – написав чиновник.

Нагадаємо, на вулицях Києва з’явилися сотні знаків про заборону руху транспорту.

Також з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.