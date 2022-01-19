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    Думки вголос

    Влада має зрозуміти – кредит довіри від Заходу не безмежний

    Зеленський пішов на конфлікт із Порошенком в доволі небезпечних умовах - Влада має зрозуміти – кредит довіри від Заходу не безмежний
    Зеленський пішов на конфлікт із Порошенком в доволі небезпечних умовах
    фото: glavcom.ua

    Увесь світ побачив ганебну для влади картинку з аеропорту «Київ»

    Мовою оригіналу

    Путин не будет нападать просто так. Он будет ждать дестабилизации.

    А проблема в том, что теперь и прямого вмешательства во внутреннюю политику не требуется, украинцы собственными руками ведут дело к тому, что на Западе скажут: «Да, конечно, молодая демократия и все такое, но вписываться за такой бардак невозможно».

    Я был потрясен, когда увидел, как офицеры разведки прямо в эфире рассказывают о подробностях совещания у президента, а это было совещание по секретной спецоперации. Как это может быть? Это увидел и «остальной мир».

    Всем было ясно: в интересах внутриполитической борьбы люди переходят всякие границы

    Ответ на это тоже меня поразил. Я, честно говоря, ожидал, что подвергшись такой дикой атаке офис Зеленского опубликует какие-то очередные пленки старого разговора Порошенко с Путиным. Однако вместо этого открыли дело о госизмене.

    Короче говоря, в довольно опасных условиях, когда Зеленский с начала 2021 года пошел на обострение с Кремлем, внутри Украины люди «без руля и ветрил» решили его мочить любой ценой. А Путин стал поддавливать и к концу года вообще стал давать понять, что «можно и воевать, если что».

    Я написал серию одобрительных колонок о Порошенко в последний год перед выборами, его курс уже не вызывал симпатий в Украине, но тем не менее он крепко стоял в последние два года в отношении Кремля. Зеленский – наоборот – пришел с «мандатом мира», его все обвиняли в слабости, а теперь он «президент, бросающий самый опасный вызов кремлевскому дракону» в регионе.

    При этом война с ним внутри идет на таких высоких градусах, что Кремлю достаточно подождать 3-5 месяцев и украинцы сами доведут дело до того, что весь альянс тихо, «культурно» отойдет в сторону.

    Если Украина будет дальше «торговать» на глобальном рынке только готовностью войны с Россией, то это очень плохо кончится для Украины. Потому что сама по себе эта «готовность» никому в Европе не нужна. Вся эта внутриполитическая борьба в Украине сделалась неимоверно опасной.

    И хотя плечо на Западе у Украины сейчас гораздо более консолидированное, чем в 2014-2015 гг., обольщаться-то не надо.

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    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський президент влада
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    Влада має зрозуміти – кредит довіри від Заходу не безмежний