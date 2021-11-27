Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим

Журналіст звернувся до Зеленського та попросив його не «ставати монархом» і «рабом свого офісу»

Ринат Ахметов не виконав кілька вимог Володимира Зеленського, через що у них трапився глибокий конфлікт. Саме тому президент України звинуватив олігарха у підготовці до державного перевороту. Таку думку у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» висловив журналіст Дмитро Гордон.

«Мені сказали кілька людей із Офісу президента, що вимагав Зеленський у Ахметова. Спершу він вимагав прибрати Шустера, не запрошувати Гордона, не показувати Разумкова, не показувати програми про офшори і вагнерівців.

Після того, як Ахметов це відхилив, почався конфлікт. Саме це стало причиною сварки, а не всі фінансові питання і так далі», – пояснив свою думку Гордон.

Журналіст також звернувся у ефірі до Зеленського та попросив його не «ставати монархом» і «рабом свого офісу».

«Розженіть дурнів, які оточують вас у великій кількості. Звільніть Єрмака, він занадто розумний і підступний, у цьому є велика загроза для вас особисто», – сказав Гордон.

Раніше народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що переворот в Україні готує не Ахметов, а сам Зеленський.

Нагадаємо, Арсен Аваков вважає, що конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави.

Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

Читайте також: