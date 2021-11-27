  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гордон вважає, що Зеленському слід звільнити Єрмака - Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим
    Гордон вважає, що Зеленському слід звільнити Єрмака
    фото: скріншот з відео

    Журналіст звернувся до Зеленського та попросив його не «ставати монархом» і «рабом свого офісу»

    Ринат Ахметов не виконав кілька вимог Володимира Зеленського, через що у них трапився глибокий конфлікт. Саме тому президент України звинуватив олігарха у підготовці до державного перевороту. Таку думку у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» висловив журналіст Дмитро Гордон.

    «Мені сказали кілька людей із Офісу президента, що вимагав Зеленський у Ахметова. Спершу він вимагав прибрати Шустера, не запрошувати Гордона, не показувати Разумкова, не показувати програми про офшори і вагнерівців.

    Після того, як Ахметов це відхилив, почався конфлікт. Саме це стало причиною сварки, а не всі фінансові питання і так далі», – пояснив свою думку Гордон.

    Журналіст також звернувся у ефірі до Зеленського та попросив його не «ставати монархом» і «рабом свого офісу».

    «Розженіть дурнів, які оточують вас у великій кількості. Звільніть Єрмака, він занадто розумний і підступний, у цьому є велика загроза для вас особисто», – сказав Гордон.

    Раніше народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко заявила, що переворот в Україні готує не Ахметов, а сам Зеленський.

    Нагадаємо, Арсен Аваков вважає, що конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави.

    Як відомо, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова може готувати державний переворот в Україні.

    Згодом Ахметов заявив, що інформація президента про нібито втягування його в держпереворот, не є правдивою.

    Читайте також:
    Теги: Свобода Ірина Геращенко переворот Дмитро Гордон президент журналіст Ринат Ахметов час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим