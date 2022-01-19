Суд над Порошенком. Під Печерським судом відбуваються сутички (відео)

Поліція заборонила прибічникам Порошенка встановити бочки для вогнища

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, почалися сутички. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема поліція забороняє прибічникам Порошенка встановити спеціальні бочки, в яких можна було розпалювати вогонь. На дворі доволі холодно, тож люди, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли у такий спосіб погрітися, зварити теплого чаю.

«Пічки були безпечні, на них ми хотіли гріти чай», – пояснили активісти.

Наразі ситуація врегульована, щоправда частину обладнання в активістів поліція вилучила.

Біля будівлі суду вже монтують сцену та розставляють колонки. Згодом на сцені встановлять великий екран. Крім того, навколо будівлі суду від самого ранку чергує велика кількість правоохоронців. Також на вулиці біля суду помітили два автозаки.

Раніше стало відомо, що під Офіс президента стягують силовиків.

Сьогодні 19 січня Печерський райсуд Києва має оголосити п'ятому президентові Петрові Порошенку рішення про запобіжний захід. Прихильники Порошенка збираються на масову акцію перед судом.

Нагадаємо, 17 січня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку. Оголошення рішення суду перенесли на сьогодні, 19 січня.