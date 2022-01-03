Гордон розповів, як рекламував «золоті пірамідки» і що отримав за це

За словами Гордона, замість гонорару за рекламу «пірамідок» він отримав збільшену копію приладу на дах свого помешкання

Журналіст наголосив, що досі вірить в ефективність «приладу»

За рекламу одіозного «медичного приладу» «Золота пірамідка ю-шинсе» у 2000-х роках відомий журналіст Дмитро Гордон отримав збільшену копію цієї пірамідки, яку встановили на даху його будинку. Про це Гордон розповів в етері телепрограми «Реальна політика з Євгенієм Кісельовим» на телеканалі «Україна24».

Журналіст наголосив, що досі вірить в ефективність цього «приладу», яку, за словами Гордона, було доведено Міністерством охорони здоров’я України (воно, начебто, сертифікувало «пірамідки»).

«Цей медичний прилад допомагав дуже багатьом і допомагає від ряду хвороб. Ось у мене товариш, він гіпертонік, він щоранку лягав у ванну, хвилин 30 тримав на голові цю пірамідку», – зазначив Дмитро Гордон.

Журналіст додав, що не отримував за рекламу «пірамідок» жодного гонорару, а на знак подяки її виробники встановили збільшений варіант приладу на даху його помешкання. Цій пірамідці Гордон, нібито, «заряджав воду».

Раніше повіомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків».

Нагадаємо, у 2019 році тодішня в. о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала чудодійні властивості золотих пірамідок – «диво-винаходів українських науковців».

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