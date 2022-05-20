Гостомель стане містом: уряд схвалив проєкт постанови

Гостомель існує принаймні з 1494 року, в 1614 отримав Магдебурзьке право

Проєкт постанови має підтримати парламент

Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища міського типу Гостомель Київської області до категорії міст. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

«Схвалено проєкт постанови Верховної Ради «Про віднесення селища міського типу Гостомель Бучанського району Київської області до категорії міст», – повідомив Мельничук.

Гостомель існує принаймні з 1494 року, в 1614 отримав Магдебурзьке право. За часів Російської імперії був знижений у статусі до села, але залишався волосним центром. В 1938 отримав статус смт, в 1962 переданий в підпорядкування сусідньому місту обласного значення Ірпінь. Під час адміністративно-територіальної реформи 2020 року став центром об'єднаної територіальної громади, до якої, крім Гостомеля, входять ще три села.

Населення Гостомеля у 2020 році становило 16,9 тис. жителів, Гостомельської ОТГ – 25,8 тис.

З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.

6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Гостомелю в переліку шести міст звання Місто-герой при тому, що сам Гостомель на той момент не мав статусу міста.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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