Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 16 червня
Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Луганщини
Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде по-літньому теплою. Проте майже у всіх регіонах – грози та дощі. Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Луганщини.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.
На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.
У Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.
16 червня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.