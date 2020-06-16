Україну накриють грозові дощі: прогноз погоди на 16 червня



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Україну накриють грозові дощі

Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Луганщини

Погода в Україні у вівторок, 16 червня, буде по-літньому теплою. Проте майже у всіх регіонах – грози та дощі. Без парасольок обійдуться лише жителі Сумщини, Харківщини та Луганщини.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

16 червня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.