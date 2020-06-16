Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)



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На вул. Січових Стрільців дерево впало на дорогу Фото: Київ оперативний

Поблизу Лук'янівки через сильну зливу впали два дерева

У понеділок, 15 червня, через сильну зливу у Києві впали декілька дерев.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, на вул. Олегівській, 36 у Шевченківському районі дерево впало на запарковані автівки. В одній із автівок знаходився водій, який, почувши шум, встиг вискочити з авто.

На вул. Січових Стрільців теж дерево не витримало і впало. Під час падіння дерево обірвало тролейбусні електролінії і перегородило проїжджу частину.

В результаті цього на дорозі утворився затор. Деякі автомобілісти навіть допомагали комунальникам прибирати дерево, щоб скоріше проїхати.

Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

Синоптики попередили, що у вівторок, 16 червня, вдень в Києві також очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.