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    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)

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    На вул. Січових Стрільців дерево впало на дорогу - Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)
    На вул. Січових Стрільців дерево впало на дорогу
    Фото: Київ оперативний

    Поблизу Лук'янівки через сильну зливу впали два дерева

    У понеділок, 15 червня, через сильну зливу у Києві впали декілька дерев.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, на вул. Олегівській, 36 у Шевченківському районі дерево впало на запарковані автівки. В одній із автівок знаходився водій, який, почувши шум, встиг вискочити з авто.

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    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)
    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)
    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)
    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)
    Падали дерева і плавали машини: злива наробила лиха в Києві (фото, відео)

    На вул. Січових Стрільців теж дерево не витримало і впало. Під час падіння дерево обірвало тролейбусні електролінії і перегородило проїжджу частину.

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    В результаті цього на дорозі утворився затор. Деякі автомобілісти навіть допомагали комунальникам прибирати дерево, щоб скоріше проїхати.

    Як повідомляв «Главком», 15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки.

    Синоптики попередили, що у вівторок, 16 червня, вдень в Києві також очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

    Зазначимо також, що у Києві почастішали випадки, коли дерева ламаються і падають. Так днями сталося на території Національного авіаційного університету, коли дерево впало на людей, що сиділи на лавці.

    Посадовці комунального об'єднання «Київзеленбуд» пояснили, що не так із зеленими насадженнями в столиці.

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