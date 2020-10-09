Грип не за горами: Київ готується до нового лиха



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Віталій Кличко закликав киян зробити щеплення від грипу

Столиця готується до сезонної хвилі захворювань на грип та ГРВІ. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції.

«Звісно, ми готуємося до цієї ситуації. І, щоб не отримати велику кількість хворих на ГРВІ, місто розробило покроковий план дій. Та, насамперед, хочу звернутися до всіх киян: цього року як ніколи необхідно зробити щеплення від грипу. Бо нескладно уявити яку небезпеку можуть нести коронавірус та грип «об’єднавши зусилля», так би мовити», - сказав Кличко.

Щодо заходів, мер повідомив, що по-перше, як і всі останні роки, в медзакладах будуть організовані пункти вакцинації.

«Мешканці столиці зможуть відвідати визначені переліком заклади, безкоштовно пройти попередній огляд у лікаря і зробити щеплення, заплативши тільки за вакцину», - повідомив Кличко.

Також він зазначив, що керівники комунальних медзакладів мають тримати на особистому контролі забезпечення медпрацівників необхідним запасом противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних, дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту.

Комунальному підприємству «Фармація» доручено забезпечити підпорядковані аптеки достатньою кількістю противірусних і лікувальних засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ, а також засобів індивідуального захисту.

Департаменту охорони здоров’я доручено організувати імунопрофілактику грипу в групах ризику. І проведення безкоштовних профілактичних щеплень медикам, які надають первинну та екстрену медичну допомогу, та працівникам приймальних відділень закладів охорони здоров’я.