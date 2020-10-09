У Києві ситуація з коронавірусом погіршується: дані від Кличка (відео)



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Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Віталій Кличко розповів про кількість хворих на коронавірус у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;

скільки ліжок для лікування хворих на Covid-19 розгорнуто в столичних лікарнях;

про звернення мера Києва до уряду;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

чому міська влада закликає робити щеплення від грипу.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.