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    У Києві ситуація з коронавірусом погіршується: дані від Кличка (відео)

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    Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - У Києві ситуація з коронавірусом погіршується: дані від Кличка (відео)
    Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Віталій Кличко розповів про кількість хворих на коронавірус у столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки ліжок для лікування хворих на Covid-19 розгорнуто в столичних лікарнях;
    • про звернення мера Києва до уряду;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • чому міська влада закликає робити щеплення від грипу.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ карантин кияни коронавірус
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